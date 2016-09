Il Parco Cornaredo nell’NQC del futuro

Sono passati 11 anni da quando fu presentato il masterplan del Nuovo Quartiere di Cornaredo. Molte parole sono state scritte e di molti progetti si è accennato o parlato, ma per ora siamo fermi alla carta. Mancano i fatti. Proprio di “fatti” si è invece discusso stamattina al Villa Castagnola di Lugano, teatro della presentazione del Parco Cornaredo, progetto ad ampio respiro promosso dal Gruppo Artisa che – citiamo – “coniuga abitazione, sanità, socialità e attività sportiva in una sola struttura”.

La domanda di costruzione è stata depositata oggi presso il Comune di Porza, si prevede di investire 100 milioni e l’inizio dei lavori è previsto – se tutto fila liscio –per l’autunno 2017. Quattro anni dopo è invece prevista l’apertura del Parco.

Il progetto prevede l’edificazione di tre edifici abitativi, con una superficie abitabile complessiva di 20.000 mq, inseriti in una grande parco comprendente 800 mq di area di svago e per l’attività all’aperto. Il comparto acquisito da Artisa (5 parcelle su 9) è il cosidetto C1, e si trova – tanto per dare un riferimento territoriale – nelle immediate vicinanze della pista della Resega e a ridosso del bosco di Trevano.

Un progetto “innovativo e intergenerazionale” con due blocchi residenziali con 116 appartamenti e con canone di locazione accessibile e un blocco destinato alla terza età che offrirà 56 posti-letto medicalizzati con assistenza e cura, nonché un settore con 44 appartamenti a misura d’anziano con fruibilità di servizi interni a carattere socio-assistenziale, destinato a inquilini che potranno attivare determinati servizi secondo desiderio e in funzione del loro progressivo maggior fabbisogno di assistenza.

Ma la particolarità sta altrove: al piano interrato del blocco abitativo troverà spazio una pista di ghiaccio privata, regolamentare, per allenamenti e istruzione delle società del settore; più a nord, sempre interrato, sorgerà inoltre uno stand di tiro per la Civici Carabinieri Lugano, con linee da 10, 25 e 50 metri (in attesa del trasferimento del poligono a 300 metri al Monte Ceneri). Una bella notizia per gli abitanti che si affacciano sul piano.

Un progetto importante, di sostanza, capace di coniugare bene l’esigenza del privato e le aspettative del pubblico, creando le giuste sinergie e rispondendo oltretutto ai più recenti e ideali principi di sostenibilità.

Soddisfatti il sindaco di Porza Franco Citterio, l’omologo di Canobbio Roberto Lurati e la rappresentante della Città Cristina Zanini Barzaghi, che hanno auspicato che il progetto trovi il consenso politico che merita, in modo che – appunto – dalle parole o dalla carta si passi finalmente ai fatti e ai cantieri.

(GAB)