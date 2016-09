Il presente e il futuro del LAC

di Gabriele Botti

Esattamente oggi il Lugano Arte e Cultura di Lugano compie un anno. Abbiamo incontrato il direttore, Michel Gagnon, per stilare un bilancio di quanto proposto e raccolto finora e per capire cosa ci attende nel prossimo futuro.

Direttore, un anno fa l’inaugurazione, ora il primo bilancio : in termini generali, è soddisfatto?

Una cosa è evidente: il LAC si sta rivelando il progetto giusto per Lugano e il Ticino. I numeri della prima stagione lo dimostrano. Detto che per un bilancio approfondito occorrono almeno 5 anni, i risultati confermano che la direzione intrapresa è quella giusta. La programmazione, e parlo di tutti i settori del LAC, è stata apprezzata. il LAC fa ormai parte del tessuto urbano e sociale luganese. Come ho sempre spiegato, per me il LAC va analizzato sul piano della programmazione e della sua offerta, ma anche su quello sociale. Il LAC fa già parte della Città e appartiene ai cittadini.

Andiamo nel dettaglio: cosa funziona come dovrebbe?

Il museo va molto bene. Le discussioni non mancano, ma la coerenza della proposta di Franciolli è chiara. Inoltre, il pubblico che arriva al museo da fuori cantone supera il 50 percento del totale, cosa che ci fa piacere e indica come ci sia già un attenzione sovralocale. Bene, benissimo la musica classica. La sala è sempre piena. La Sala Teatro è nata per essa e anche qui i fatti stanno dalla nostra parte. Personalmente, adoro lo spazio pubblico del LAC: la hall, al di là dell’estetica, ha dimostrato tutto il suo potenziale quale luogo di incontro e scoperta.

E cosa, invece, non gira ancora a pieno regime? Cosa va assolutamente migliorato?

Siamo giovani, un anno solo, non abbiamo certo la pretesa di affermare: “Ecco, siamo i migliori”. No. C’è ancora tanto da fare. Dobbiamo per esempio capire meglio cosa fare sulla piazza, un luogo di grande pregio però ancora poco sfruttato. Lo stesso vale per l’Agorà, lo spazio alle spalle del centro culturale. Troppo caldo o troppo freddo, in futuro potremmo coprirlo per aumentarne la fruibilità. Ci stiamo pensando, così come sono previsti aggiustamenti di dettaglio nelle varie sale.