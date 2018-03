Il presepio pasquale a Breganzona

Sfoglia la gallery

di Silvia Guggiari

È un lavoro minuzioso, paziente, appassionato, quello che sta dietro al presepio pasquale esposto in questi giorni al centro parrocchiale di Breganzona. A realizzarlo il professor Guido Cotti che, dopo aver studiato nel dettagliato le Scritture, dal 2012 ha intrapreso la costruzione manuale che oggi comprende un plastico della città di Gerusalemme e uno della Palestina ai tempi di Gesù e sette modelli che raccontano i sette momenti del Tempo pasquale.

Ma perché realizzare tale opera? «In passato i fedeli non sapevano leggere - ci spiega il prof. Cotti -, quindi la Chiesa provvedeva a far sì che si ricordassero la storia sacra attraverso dipinti e affreschi. I fedeli potevano riconoscere i vari personaggi attraverso dei segni distintivi che erano stati introdotti. Un processo che è poi stato definito “la Bibbia dei poveri”. Oggi tutti sanno leggere: si leggono i giornali, si guarda la televisione, ma allo stesso modo di un tempo non viene approfondita la Scrittura. Quindi, i fedeli spesso non sanno decodificare i personaggi e interpretare i segni. Ad esempio, nel presepio originale vi erano solo Maria, Giuseppe e il Bambino. I padri della Chiesa per aiutare la gente a capire che quel Bambino era colui che avrebbe salvato l’umanità, hanno introdotto dei segni, ovvero l’asino e il bue che rappresentano i pagani e il popolo di Israele».

Il prof. Cotti ha dunque voluto tornare alla tradizione dell’immagine per trasmettere a grandi e piccini gli avvenimenti del tempo pasquale, evidenziando gli elementi certi che le Scritture ci danno e interpretando i segni che la tradizione ha portato fino a noi.

Il risultato di questo studio «è un materiale che serve ai bambini, ma anche per gli adulti: attraverso questi modelli possiamo capire ciò che realmente è accaduto, in quel determinato luogo e in quel preciso momento della storia. Mi sono soffermato sulle tappe del tempo Pasquale: l’ingresso trionfale in Gerusalemme, l’ultima cena, il processo davanti al Sinedrio, la Crocifissione; la Resurrezione, l’Ascensione e la Pentecoste. Mi sono poi accorto che tutto questo, essendo un fatto realmente accaduto, andava collocato in un contesto storico e geografico: quindi ho costruito il modello della città di Gerusalemme, imitazione del grande plastico curato dall’Università ebraica, e quello della Palestina ai tempi di Gesù. In questo modo possiamo concretamente collocare gli eventi che conosciamo, imparando a leggere le Scritture in ogni dettaglio. Materialmente c’è tutto e solo quello che figura o nei Vangeli o documentato storicamente».

Attraverso questa esposizione, ogni fedele ha la possibilità di leggere concretamente le Scritture, sentendosi parte di questi «avvenimenti perennemente presenti», scoprendo che in «ognuno di essi c’è un posto che ci aspetta».

Il presepio è allestito presso il centro parrocchiale di Breganzona, in via Polar 35. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 11.30 e dalle 16 alle 17.30, fino al 31 marzo. Per appuntamenti o visite guidate, tel. 091 967 28 09.