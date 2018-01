Il PUC "della discordia" nel dopo AlpTransit

di Luca Montagner

Serata movimentata ieri all’Infopoint del cantiere AlpTransit per la presentazione del piano di utilizzazione cantonale (PUC) per la creazione di un centro logistico integrato a Sigirino. I rappresentanti del Cantone e del Municipio di Monteceneri si sono scontrati con l’insoddisfazione di numerosi cittadini, che temono uno stravolgimento (un altro) che toccherebbe la Valle del Vedeggio. Che la serata non sarebbe stata facile c’era da aspettarselo. Dopo anni di convivenza non sempre idilliaca col cantiere di AlpTransit, proporre un nuovo progetto per la creazione di un centro logistico cantonale per lo smaltimento di inerti proprio nella zona di Sigirino non era una missione agevole.

Questo benché tale progetto si inserisca all’interno della politica cantonale sul riciclaggio e sulla riduzione degli scarti, che ha come ambizioso traguardo quello di raggiungere la percentuale del 70% di materie riciclate nel nostro cantone (attualmente siamo al 60%). Nel concreto, il progetto prevede la creazione di due settori specifici nell’area attualmente occupata dal cantiere ATG: uno dedicato alla lavorazione degli inerti e alla creazione del calcestruzzo, l’altro dedicato alla lavorazione e alla produzione di miscele bituminose. Il lavoro rientra in un progetto più ampio che prevede la creazione di quattro centri specializzati nel recupero di inerti. Due sono già in fase di progettazione ad Arbedo Castione e Cadenazzo, e uno non è ancora stato definito, ma si troverà nel Mendrisiotto. A Sigirino verrebbe riutilizzata buona parte degli stabilimenti già presenti per il riciclo di materiali, e si potrebbe contare, per quanto riguarda la mobilità, sull’attuale e provvisorio svincolo autostradale e sulla riattazione del raccordo ferroviario.