Il tendone sta per levare le tende

di Giacomo Paolantonio

Bisogna pazientare ancora un po’, però a breve il tendone farà di nuovo posto al prato. Ha fatto storcere più di un naso la presenza fissa al Parco Ciani, da mesi ormai, di un’imponente tensostruttura, appartenente a una nota società privata che offre strutture e servizi logistici per gli eventi. Dislocato in posizione strategica a due passi dal Palazzo dei congressi, il capanno si trova nel bel mezzo del parco, di fianco al boschetto e non distante dalla Villa. Motivo per cui, ormai un mese fa, un nutrito gruppo di consiglieri comunali PLR, capitanati dalla presidentessa di sezione Giovanna Viscardi, ha incalzato il Municipio chiedendo come mai la tensostruttura sia rimasta installata (e vuota) per mesi dopo il congresso sui Linfomi Maligni del prof. Franco Cavalli, appuntamento cardine dell’agenda luganese, che attira ad ogni edizione i migliori specialisti del pianeta in questo campo. «Il Municipio risponderà a breve all’atto dei colleghi di partito. Per farlo stiamo aspettando che la struttura venga smontata, cosa che avverrà dopo il congresso ESRA di anestesiologia, previsto nel corso del finesettimana», ha assicurato al Giornale del Popolo il municipale Roberto Badaracco, capodicastero cultura, sport ed eventi. «Avremo modo di rispondere nel dettaglio ai consiglieri, ma mi permetto di anticipare che la ragione principale della lunga permanenza del tendone sta nel fatto che i costi per un ipotetico montaggio e smontaggio ripetuto della struttura sarebbero molto ingenti». Oltretutto, ha aggiunto Badaracco, «anche per il Municipio è sicuramente più conveniente risistemare l’area una sola volta, cosa che richiede anche di riseminare la porzione di prato sotto la struttura».

Ad ogni modo, ha concluso il municipale, «questa situazione è figlia del fatto che - finché non avremo il nuovo polo congressuale del Campo Marzio - non possiamo permetterci di uscire dal giro dei simposi della dimensione di circa 1.500 partecipanti. Per i tre eventi per i quali è stato affittato il tendone, si sono annunciate 8.000 persone».