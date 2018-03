Il Vescovo incontra i malati

In occasione della Giornata del malato, che si celebra oggi, mons. Vescovo Valerio Lazzeri ha fatto visita questa mattina ai degenti degli ospedali di Lugano, accompagnato dal sindaco della Città Marco Borradori: alle 8.30 è stata la volta degli ospiti del Civico, mentre alle 11.30 di quelli dell'Italiano. Alle 9.30, inoltre, il Vescovo ha tenuto una Messa.

Durante questa giornata speciale, inoltre, una Delegazione ufficiale dell’Associazione omonima (composta dal presidente e dalla sua vice, Athos Pedrioli e Anna De Benedetti), accompagnata dal presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli e dai rappresentanti dell’Ente ospedaliero cantonale (in particolare dal presidente Paolo Sanvido e dal direttore Giorgio Pellanda) e delle cliniche private del Cantone (rappresentate da Gian Paolo Caligari), ha svolto la sua tradizionale visita a vari Istituti di cura del Ticino, a Castelrotto, Caslano e Mendrisio

Accolti all’ospedale malcantonese e alla casa anziani di Castelrotto in mattinata, i delegati hanno avuto modo di visitare entrambe le strutture e di partecipare a un momento di riflessione sul trascorrere del tempo, frutto di un lavoro degli anziani degenti alla casa anziani. Tema della Giornata del malato 2018, infatti, è proprio il tempo: “Tempo per me, tempo per te, tempo per noi”, sta ad indicare la necessità di dedicare spazio a se stessi e alle persone care, alla ricerca di un “tempo nuovo” da trascorrere con noi stessi e con gli altri.

A Caslano i rappresentanti dell’Associazione hanno fatto visita a una utente del Servizio Assistenza e cura a domicilio del Malcantone e Vedeggio (MAGGIO), prima di recarsi all’Ospedale regionale Beata Vergine di Mendrisio per la parte ufficiale ed il pranzo, accolti dai rappresentanti del locale Municipio. La casa anziani della Fondazione Torriani di Mendrisio ha organizzato, nel pomeriggio, un momento conviviale al quale hanno partecipato numerosi ospite delle sue due strutture ed i rappresentanti della Fondazione.

