Incendio di bosco nei pressi di Cimo

I pompieri di Lugano sono stati allarmati attorno alle 20:00 di venerdì per un possibile incendio nei pressi del nucleo di Cimo. Giunti sul posto con una decina di uomini e quattro mezzi, hanno potuto appurare che le fiamme si erano sviluppate nella zona boschiva dietro le case ed hanno intaccato alcune piante ed una legnaia. Le fiamme potrebbero essere state generare da alcune scintille durante dei lavori di saldatura fatti nel pomeriggio in zona. Sul posto sono intervenuti, a titolo precauzionale, anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, ma non si registrano feriti. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso.