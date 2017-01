Incendio a Pregassona: due intossicati

Questa sera verso le ore 20 si è verificato un incendionella cucina di un appartamento al terzo piano in uno stabile di Pregassona. Vi sono due intossicati lievi. Subito allertato il centro di soccorso dei pompieri di Lugano.

Giunti sul posto con una decina di uomini e tre veicoli i pompieri hanno provveduto a domare il rogo e portare in salvo i due inquilini presenti che sono stati visitati dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano per un principio di intossicazione. Sul posto anche la Polizia Cantonale e Comunale. Una volta spento il fuoco i pompieri hanno liberato i locali dal fumo che si era sprigionato I danni sarebbero limitati al locale interessato dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme.