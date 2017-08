Incendio in uno stabile, ma è un'esercitazione

I pompieri di Lugano si sono addestrati in uno stabile di Bioggio destinato a essere demolito.

Denso fumo, persone intossicate ed intervento massiccio dei pompieri. È accaduto domenica pomeriggio, attorno alle 16:15, in via della Posta a Bioggio, ma fortunatamente si trattava di un’esercitazione dei pompieri di Lugano. Essendo lo stabile utilizzato pronto alla demolizione è stata colta l’opportunità di una simulazione molto vicina alla realtà anche per dare la possibilità alle nuove reclute di esercitarsi nelle varie tecniche di intervento e salvataggio.