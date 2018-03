Inchiesta “culturale” a Lugano

Il Municipio di Lugano ha aperto un’inchiesta amministrativa nei confronti dei vertici del LAC. La notizia è stata data dalla RSI, che ha specificato come la procedura sia stata avviata nei confronti di Lorenzo Sganzini, capo della Divisione Cultura, e Michel Gagnon, direttore del Centro culturale, in merito alle irregolarità che negli anni scorsi hanno segnato l’attribuzione degli appalti delle attività artistiche. «Il provvedimento è stato adottato per una questione di trasparenza - ha dichiarato sempre alla RSI il capodicastero, Roberto Badaracco - Non vi è nessuna intenzione di mettere sotto accusa i due funzionari, che hanno lavorato sempre molto bene a favore del LAC, ma solo la volontà di fare chiarezza, anche a loro tutela e loro garanzia». Si tratta, in buona sostanza di chiudere il cerchio di una procedura del tutto amministrativa e che, stando sempre al capodicastero, non porterà ad alcuna conseguenza pratica: «La nostra stima nei confronti di Gagnon e Sganzini non è mutata, hanno fatto molto e bene per la cultura di Lugano e non solo». Dal canto loro, i diretti interessati hanno preferito non esprimersi.

(Red)