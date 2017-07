Incidente all'uscita di Lugano sud

Coinvolte tre auto e una moto. Il traffico è perturbato in direzione di Lugano. Non è ancora chiaro se ci siano dei feriti.

Un incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, verso le 10.15 all’uscita autostradale di Lugano Sud, sull’autostrada A2 in direzione di Lugano. Coinvolte tre auto e una moto. Per ora non è noto se ci siano dei feriti. Seguono aggiornamenti.

(Red)