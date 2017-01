Incidente a Bissone

Un incidente della circolazione è avvenuto stasera, mercoledì, attorno alle 21, sulla strada Cantonale che da Bissone conduce a Campione d’Italia. Stando alle informazioni raccolte il conducente di una Toyota immatricolata in Ticino, che circolava verso l’enclave, per motivi da stabilire ha perso il controllo del veicolo che si è spostato sulla destra urtando lo spigolo di un muro. A causa dell’impatto i tre occupanti dell’auto sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano, intervenuto con due ambulanze. Le condizioni dei tre sventurati non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.