Incidente a Caslano: coinvolte 3 auto

Un incidente della circolazione, che ha visto coinvolte 3 auto, è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada Cantonale a Caslano, all’altezza del Denner.

Il conducente di una Peugeot immatricolata in Italia ha effettuato una svolta a sinistra senza accorgersi che in senso opposto sopraggiungeva una Fiat immatricolata in Ticino. Inevitabile lo scontro frontale tra i due veicoli. Una terza auto, un’altra Fiat immatricolata in Ticino, che circolava dietro alla Fiat ha tamponato quest’ultima. Uno dei protagonisti è rimasto ferito in modo apparentemente non grave è stato soccorso dal personale della Croce Verse di Lugano. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)