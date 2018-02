Incidente a paradiso, illeso il conducente

(LE FOTO) Grande spavento per un automobilista che sabato mattina in via Guidino è rimasto in bilico su di un muro grazie alla ringhiera di protezione.

È rimasto in bilico su di un muro grazie alla ringhiera di protezione, il conducente di una Mercedes immatricolata in Ticino, protagonista di un incidente accaduto sabato mattina in via Guidino a Paradiso. Stando alle informazioni raccolte da RescueMedia infatti lo sventurato stava salendo verso Pazzallo quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che si è spostato sulla destra.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza il veicolo per poi farlo recuperare alla carrozzeria di picchetto. Il conducente è uscito illeso dal sinistro.

(Red)