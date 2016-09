Incidente a Ponte Tresa, grave un motociclista

L'uomo si è scontrato durante una curva con un'automobile che circolava in senso opposto. Trasportato d'urgenza al Civico, le sue condizioni sarebbero serie.

Un grave incidente della circolazione è avvenuto questa mattina verso le 07:00 sulla strada Cantonale tra Ponte Tresa e Madonna del Piano. Stando alle prime informazioni il centauro, che circolava su una moto immatricolata in Italia in direzione di Ponte Tresa, è andato a sbattere all'altezza di una curva con un'automobile che circolava in senso inverso.

A causa dell'impatto il motociclista è finito a terra, riportando ferite giudicate gravi. Intervenuti sul posto, i soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'Ospedale Civico.

La Polizia Cantonale ha chiuso il tratto di strada per agevolare le operazioni di soccorso e di rilievi da parte del servizio incidenti che dovrà fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.

(Red)