Incidente sulla Vedeggio-Cassarate

Un incidente della circolazione è avvenuto lunedì pomeriggio, attorno alle ore 15:00, all’uscita della galleria Vedeggio Cassarate, lato Canobbio. Stando alle prime informazioni il conducente di una Volvo immatricolata in Germania, una volta uscito dalla galleria, avrebbe svoltato alla sua sinistra, in contromano, entrando in collisione con un’Alfa Romeo immatricolata in Ticino che procedeva regolarmente. A causa del impatto il conducente dell’auto ticinese è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano. Le sue condizioni non sono note ma non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche i pompieri per la pulizia del campo stradale. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica mentre la Comunale ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.