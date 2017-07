Incidente sull'A2 a Rivera

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì mattina, poco dopo la 1:00, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Rivera. Il conducente di una Fiat immatricolata nel canton Argovia, giunto all’altezza dell’uscita di Rivera, ha perso il controllo del veicolo nell’affrontare l’ampia curva a sinistra, centrando il respingente dello spartitraffico che divide l’autostrada dalla rampa di uscita. A causa del violento impatto l’uomo è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche i pompieri della capitale per scongiurare eventuali rischi di incendio e per la pulizia del campo stradale dai liquidi fuoriusciti dal veicolo accidentato. La Polizia Cantonale, intervenuta per i rilievi del caso, ha provveduto alla temporanea chiusura dello svincolo di Rivera.

(Red)