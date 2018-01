Ingegneri luganesi al lavoro nel Moncenisio

Lo studio di ingegneria luganese Pini Swiss Engineers lavorerà per il tunnel di base del Moncenisio, la maxigalleria da 57 km che verrà scavata tra Italia e Francia. Telt, la società incaricata di realizzare e gestire la nuova ferrovia Torino-Lione, ha affidato i contratti per le attività tecniche, del valore complessivo di 800mila euro. Alla Pini Swiss Engineers è stata assegnata la direzione lavori delle nicchie di interscambio alla Maddalena.

Le 23 nicchie di interscambio, inserite ogni 400 metri, saranno realizzate, in 15 mesi - prevede Telt - nei 7020 metri del cunicolo esplorativo di Chiomonte, in Valle di Susa, completato a febbraio 2017, e serviranno per la circolazione dei mezzi impiegati nello scavo della galleria principale della Torino-Lione. Il contratto ha un valore di quasi 600mila euro.

"Entriamo nella fase operativa del tunnel di base del Moncenisio anche in Italia, - spiega Mario Virano, direttore generale di Telt - mentre sul versante francese sono stati scavati 2,1 dei 9 chilometri di galleria geognostica ed è in corso l'assegnazione dei lavori per i pozzi di Avrieux. Questi affidamenti sono un importante passo avanti sul cammino della Torino-Lione, che avanza anche dal punto di vista procedurale: in questi giorni è stata registrata presso la Corte dei Conti la delibera CIPE 67/2017 per il finanziamento dei lotti costruttivi e si sta completando l'iter autorizzativo per la variante di cantierizzazione in Italia".

(Red/Ats)