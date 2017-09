Da Ipergros a Migros

di Giacomo Paolantonio

Dovrebbe avere buon esito la richiesta di Migros Ticino di trasformare l’ex supermercato all’ingrosso Ipergros, sul Pian Scairolo, in un centro DO IT+Garden. Infatti fino al lunedì successivo alla scadenza, stando a nostre informazioni, non sono giunte opposizioni alla domanda di trasformazione del capannone sito in territorio del Comune di Collina d’Oro. Esso è chiuso ormai da molti mesi, ossia da quando le attività di Ipergros, che era una realtà operante in Ticino fin dal lontanissimo 1964, sono state rilevate dalla società Transgourmet Svizzera. Secondo la relazione tecnica che era stata presentata lo scorso mese in Comune, per le operazioni d’adattamento della struttura occorreranno circa mezzo milione di franchi e, una volta finito, al suo interno dovrebbero essere impiegate sette unità amministrative e otto per la vendita e il magazzino. Tutto ciò per una struttura dedicata in sostanza al fai da te e al giardinaggio, che potrebbe entrare in concorrenza con il Jumbo, presente al Parco Commerciale Grancia. Inoltre, fino a qualche anno fa anche la Coop è stata presente a Grancia, presso il Centro Lugano Sud, con un punto vendita avente un assortimento paragonabile, che tuttavia è stato chiuso dal diretto concorrente di Migros.

Il primo Skechers Store

Passando ad altro, invece è appena diventato realtà il nuovo punto vendita di Migros dedicato a chi ama lo stile statunitense, segue la moda e desidera mettere ai piedi il meglio dello street style californiano. Sabato scorso, presso il Centro Migros di Lugano, in Via Pretorio, è iniziata l’avventura elvetica di “Skechers Store”, noto brand americano amato dagli appassionati di sport, moda e lifestyle. Lo store del Centro Migros di Lugano rappresenta la prima apertura di un punto vendita dell’importante catena Skechers sull’intero territorio svizzero. «Entrare nel nuovissimo flagship store Skechers sarà come fare shopping nel sud della West Coast», ha sostenuto il gigante della grande distribuzione in una nota. «Con una superficie di vendita di oltre 150 metri quadrati, il nuovissimo negozio Skechers offrirà ai propri clienti più di 400 modelli di calzature Lifestyle e Performance, caratterizzate da policromia ed eleganza e contraddistinte dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, dalla comodità di calzata e da una straordinaria leggerezza. Il negozio proporrà un versatile assortimento per donna, uomo e bambino, che rifletterà le ultime tendenze del settore calzaturiero».