"La canapa light è solo una fake news"

Sfoglia la gallery

di Giacomo Paolantonio

In un’epoca di post verità, bufale, fake news e chi più ne ha più ne metta, è stato un appuntamento voluto per fare chiarezza sul tema della cosiddetta canapa “light” quello organizzato dal PPD di Capriasca, moderato dal sindaco Andrea Pellegrinelli. Qui il farmacista cantonale, Giovan Maria Zanini, per prima cosa, ha chiarito che «non c’è nessun modo per distinguere immediatamente la canapa che contiene in prevalenza CBD, senza effetti psicotropi e che grossomodo corrisponde a quella definita industriale, da quella stupefacente, ovvero ad alto tenore di THC. Di piante di canapa ce ne sono di tante varietà e l’odore o la forma non sono indicative delle loro proprietà».

Una volta che è stata lavorata, la canapa con il THC al di sotto dell’1%, ha continuato Zanini, «può essere venduta, previa autorizzazione, unicamente come succedaneo del tabacco e penso che sia una cattiva moda, dato che stiamo spendendo milioni di franchi per la prevenzione del tabagismo. Si sarebbe potuto già fare prima delle ultime revisioni di legge, ma degli esperti di marketing hanno capito ora che ci si può guadagnare». Comunque la vendita nei cosmetici è proibita e sono in commercio anche presunti farmaci e integratori alimentari con canapa industriale. «Ci sono delle inchieste in corso, anche perché ci vorrebbero delle autorizzazioni. Ma nessuno in Svizzera finora le ha chieste», ha concluso Zanini, non prima di sostenere che «comunque abbiamo dei segnali chiari del fatto che si tratta di un business già in declino, dato che sia i prezzi sia le quantità vendute stanno scendendo». Anzi, ha rivelato il farmacista cantonale, pare che in Italia si stiano preparando a invadere l’estero con coltivazioni di canapa industriale a prezzi stracciati rispetto a quelli elvetici.

"Vogliono farci tornare a votare"

Ciò nondimeno il sostituto procuratore generale Antonio Perugini è intervenuto anch’egli al dibatto di Tesserete per chiedere di non abbassare la guardia. Ricordando i tempi delle operazioni “indoor” e “outdoor”, con cui fu smantellato il lucrosissimo business della canapa illegale e sicuramente stupefacente, il magistrato ha sostenuto, appunto, che «la canapa light è una fake news. Vi ricordate che nel 2008 ci fecero votare sull’iniziativa “Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani”? Fu respinta dal 63% degli svizzeri». Motivo per cui, secondo il procuratore, la canapa light è stata messa in commercio ad arte, per creare confusione e riproporre quella illegale.