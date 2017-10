La Cattedrale di Lugano in anteprima

Oggi la Cattedrale di Lugano ha aperto in anteprima i battenti, dopo 7 anni di restauri, consentendo a un gruppo di giornalisti di entrare e scoprire come si presenta San Lorenzo rinnovata. Accompagnati dal vicario generale Mons. Nicola Zanini, dagli esperti dell’Ufficio Beni Culturali del Cantone, dall’architetto Franco Pessina e dai suoi collaboratori Camilla Rezzonico e Stefano Alberio, dall’architetto Giovanni Ferrini e da Jacopo Gilardi, restauratore e consulente ai restauri, i primi visitatori di San Lorenzo hanno potuto rendersi conto di persona dei dettagli e degli interventi di maggior rilievo.

Il presbiterio rinnovato, con ambone, cattedra del vescovo e nuovo altare in pietra di Saltrio colpisce per semplicità, essenzialità e fedeltà alle indicazioni liturgiche del Concilio Vaticano II. La Cattedrale appare al suo interno molto più luminosa e questo permette di scorgere un’infinità di particolari abbelliti dai restauri.

Durante l’Infopoint con i giornalisti Alessandra Zumthor, direttrice del Giornale del Popolo, ha pure presentato il nuovo numero della rivista “Arte e cultura” del GdP che è completamente dedicato alla Cattedrale.

Tre giorni di festeggiamenti

Ricordiamo che l’apertura ufficiale di San Lorenzo avverrà nei prossimi giorni, durante i quali sono previsti vari momenti.

Venerdì 13, alla sera, ci sarà la cerimonia ufficiale di riapertura della Cattedrale, la quale sarà però solo su invito. La Cattedrale San Lorenzo sarà invece aperta al pubblico sabato 14 ottobre dalle 8.00 alle 12.30. Alle 9.30 è prevista la Celebrazione Eucaristica, che sarà anche trasmessa in diretta dalla RSI. I posti in Cattedrale sono limitati. Chi non riuscisse ad accedervi, potrà seguirla dallo schermo posto nel capannone allestito nei giardini vescovili.

Domenica 15 ottobre le porte apriranno alle 8.30 e sarà possibile seguire le visite guidate dalle 9 alle 12. La Cattedrale riaprirà poi alle 16.15 per il concerto delle 17.00 che sarà radiotrasmesso.

(C.V.)