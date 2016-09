La clinica ingrandita si presenta

di Marco Ferretti

Sabato 24 settembre, per la prima volta in assoluto dalla sua fondazione, la Clinica di Riabilitazione di Novaggio, dedicherà una giornata all’incontro con il pubblico, in occasione del completamento dei recenti lavori che hanno portato all’ammodernamento della struttura.

L’istituto riabilitativo, che sorge su una fra le alture più belle del Malcantone, dominando il paesaggio sottostante con una vista mozzafiato che spazio dal lago di Lugano al lago Maggiore, ospita oggi 75 pazienti, costituiti prevalentemente da soggetti provenienti dal centro traumatologico della Città, insieme con quelli afflitti da patologie artrosiche, che necessitano di interventi per l’impianto di protesi ortopediche, oltre a soggetti con patologie neurologiche, deambulatoriali, o vittime di dolori acuti.

La struttura con gli ultimi lavori di ampliamento dell’edificio A lavori conclusisi lo scorso marzo, permette oggi un’accoglienza maggiorata di quindici posti letto rispetto alle precedenti 60, con una degenza che in media è compresa fra 21-22 giorni. Le operazioni di ammodernamento e di edificazione dei nuovi spazi sono state affidate all’architetto Pietro Boschetti, che ha realizzato anche il ristorante, prima inesistente, oggi «fiore all’occhiello della struttura», secondo il Primario del Centro riabilitativo Nicola Schiavone.

Infatti, lo spazio dedicato alla ristorazione permette ai pazienti non solo di godere di una vista posta a 700 m s.l.m., ma soprattutto di poter essere coinvolti «in un momento di socialità e di convivialità, che in un contesto riabilitativo, mirante al recupero delle funzionalità di cui si disponeva prima della patologia, può risultare fare davvero la differenza», conclude il Primario. Assicura anche la Direttrice amministrativa del Centro Brigitte Piazzoli, «è stata una decisione dibattuta, ma oggi si sta rivelando una scelta vincente».

Quello che la Clinica di Novaggio cerca di fare con i suoi circa 160 dipendenti dunque, è prendersi cura di tutti i criteri riabilitativi, non solo legati all’aspetto squisitamente medico. A Novaggio si lavora per massimizzare e incrementare per quanto possibile, la resilienza di cui i pazienti dispongono, in modo da poter il superare il trauma e la patologia al meglio, e ritornare a svolgere la vita di tutti i giorni.

A questo si dedicano le oltre 30 figure professionali specializzate all’interno della clinica, che vanno dai medici ai fisioterapisti, ai responsabili di padiglioni dedicati come quello dell’Ergoterapia, che mira a ripristinare fra le persone ospiti del Centro i movimenti che svolgevano nell’ambiente domestico, o come le sale dedicate all’ozono terapie, che assieme alla tecarterapia e a quella delle onde d’urto e una delle tre praticate nella Clinica, che coi suoi 42 ha di giardino botanico, rientra fra le 27 strutture con certificato di qualità della Svizzera.