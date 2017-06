La Collina Nord contro il PCA 2.0

Aggregazioni - Le novità non riscontrano il favore dei Comuni del Sottoceneri per i quali il Consiglio di Stato caldeggia l'annessione con la Grande Lugano.

di Giacomo Paolantonio

Non andava bene la prima e nemmeno con la seconda ci siamo. Non è piaciuta per niente a diversi Municipi del Luganese la nuova versione del PCA, a partire dal capofila di quella che dovrebbe essere piuttosto la Collina Nord vista “dal basso”, ovvero da Massagno. Infatti il sindaco Giovanni Bruschetti ha affermato che «non capiamo veramente perché Gobbi e Genazzi si ostinino a non considerare quanto viene proposto dai Comuni stessi. Su come dovrebbe essere la Collina Nord ci stiamo lavorando già da un anno e in Governo lo sanno, tanto che abbiamo scritto loro più volte, anche a proposito della studio della SUPSI che abbiamo commissionato, che darà sicuramente risultati che non potranno essere ignorati. Sarebbe impensabile una Collina Nord senza la sua parte sud, ovvero Massagno, Canobbio, Porza, Savosa».

Dunque il sindaco di Massagno non approva affatto, anzi ribadisce che «non c’è assolutamente necessità di una fusione. I nostri Comuni sono ben amministrati e non pesano su nessuno. Inoltre basta con la barzelletta degli oneri di centralità della Città. Abbiamo la nostra Polizia, abbiamo i nostri servizi sociali e assistenziali e partecipiamo regolarmente, con le chiavi di riparto stabilite dall’Ente regionale di sviluppo e della Commissione regionale dei trasporti, al finanziamento delle opere di carattere sovracomunale comprese quelle cittadine!». Oltretutto, ha concluso Bruschetti, «non dimentichiamo che per l’evento Scollinando abbiamo appena avuto 7.000 partecipanti, a testimonianza del fatto che la popolazione apprezza quanto facciamo insieme agli altri Comuni e che nella Collina Nord si è sviluppato un chiaro spirito di identità comune».

Dello stesso avviso il sindaco di Canobbio, Roberto Lurati, secondo cui «una Collina Nord senza di noi, quella proposta dal Governo, non ha alcun senso. Non abbiamo bisogno di questa tutela, perché abbiamo già avviato un processo che porterà a una giusta soluzione, eventualmente con collaborazioni. Il Consiglio di Stato dovrebbe pensare a questioni urgenti che ci danneggiano, come lo stand di tiro e la mancanza della viabilità definitiva attorno alla galleria Vedeggio-Cassarate».

Il sindaco di Porza, Franco Citterio, ha aggiunto che «per il nostro Municipio l’opzione da privilegiare è quella delle collaborazioni intercomunali. Una fusione con Lugano non entra minimamente in conto». Uno scenario quest’ultimo che invece il Governo ha deciso di abbandonare altrove, caldeggiando una fusione a tre Melide-Morcote-Vico Morcote.

Un’idea che comunque non ha entusiasmato il sindaco di Melide, Angelo Geninazzi, il quale ha ricordato che «fin dall’inizio abbiamo sostenuto che il PCA non va bene alla radice, dal punto di vista metodologico, perché è una proposta calata dall’alto, senza valutare sufficientemente quanto esprime il territorio. La strada da seguire anche per noi è quella delle collaborazioni intercomunali».

Rimanendo in riva al lago, è lapidaria la reazione del sindaco di Paradiso, Ettore Vismara: «Non sentiamo assolutamente la necessità di una fusione con Lugano. Resisteremo a queste proposte, che sono peggiorative». A non voler Lugano c’è anche Sorengo. Il sindaco, Antonella Meuli, ha spiegato che «ci teniamo alla nostra indipendenza. Se proprio dovessimo fonderci, piuttosto meglio con Collina d’Oro e Muzzano».

Cambiando però distretto, i giudizi non sono tutti di segno negativo per l’altra novità dentro il PCA 2.0, ovvero l’abbandono dell’idea di un Comune del Medio Vedeggio e l’allargarmento del comprensorio del Malcantone Est. Va registrato però lo scetticismo del Municipio di Torricella-Taverne. «La nostra contrarietà - ha ricordato il sindaco Tullio Crivelli - l’avevamo già espressa. Non abbiamo nulla contro il progetto o contro il Malcantone, ma facciamo parte del Vedeggio e non abbiamo in comune cose con altri comprensori».

Tuttavia questo spostamento degli equilibri trova il favore di Bedano, come ha sostenuto il sindaco Dario Fraschina, «siccome con Gravesano e Manno abbiamo diversi servizi in comune, ragione per cui sarebbe ragionevole pensare anche a una fusione intermedia dei tre Comuni, visto che certi risultati sono difficili da ottenere non solamente “domani”, ma anche “dopodomani”».

Infine l’accantonamento dell’idea del Medio Vedeggio viene visto di buon occhio anche dal Municipio di Manno, come confermato dal sindaco Giorgio Rossi. «Già nella prima istanza avevamo fatto presente che cambiare sarebbe stato ragionevole, siccome con Gravesano e Bedano condividiamo già la parrocchia, il cimitero, la direzione della scuola dell’infanzia. Ma anche una fusione a tre può essere valutata».