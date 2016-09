La funicolare non ci passa: tagliano una trave

Il cantiere della funicolare continua a far parlare di sé. L’ultima curiosità è la rottura, da parte degli operai, della trave che si trova sopra la fermata di Piazza Cioccaro (nel lato dove si sale, per intenderci meglio).

Preoccupati, i vicini commercianti hanno chiesto il motivo di tale lavoro: “La sagoma in legno della carrozza non passa a causa del muro”. Come si vede dalle fotografie allegate, in effetti, il cemento è stato intaccato dagli scalpelli dei manovali. Il telaio che dovrà contenere i pannelli scorrevoli, inoltre, è stato tagliato dopo la prova.

E ora? C’è chi dice che la trave tirata in causa è portante (non si può dunque abbattere), ma è proprio così? Per far luce sulla situazione abbiamo chiamato il direttore della TPL Roberto Ferroni che, per voce della sua segretaria, ci fa sapere che: “Si tratta di normali adattamenti nelle opere di genio civile”. Affaire à suivre.

(BOMA)