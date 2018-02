La generosità viaggia a bordo di un’ape

Un’ape ronza nei pressi dell’Oratorio di Lugano. Non si tratta però del simpatico imenottero, ma di un veicolo che da ieri raccoglie beni di prima necessità per i più bisognosi. «L’iniziativa - ci spiega don Emanuele di Marco - è nata per avvicinare i bambini al periodo della Quaresima in un modo più concreto. L’idea è proprio quella di far portar loro qualcosa che si possa condividere, non il classico obolo insomma». Generi alimentari e casalinghi verranno pertanto caricati sul mezzo che si troverà in Piazza San Rocco (martedì dalle 16 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 18, giovedì dalle 16 alle 18 e domenica dalle 15 alle 18). «Ogni sera la nostra “ape del cuore” partirà per portare la merce raccolta alle famiglie che si sono annunciate presso la nostra struttura. Per il momento sono circa una decina, ma chi vuole può sempre contattarci», afferma il sacerdote. La popolazione si è già mossa, ancor prima che il piccolo veicolo potesse scaldare il motore: «Sono rimasto colpito dalla solidarietà della gente che ha prontamente fatto sentire la sua presenza. Durante il fine settimane numerose persone hanno portato in parrocchia moltissimi generi alimentari». Non sono mancate nemmeno le curiosità, gli aneddoti che rimarranno nella memoria: «Una signora, gentilissima, alla quale sta molto a cuore la nostra causa, ci ha chiesto se fosse stato possibile portare dei piatti cucinati da lei. Purtroppo abbiamo dovuto declinare la proposta: accettiamo solo generi alimentari confezionati a lunga scadenza».

Povertà è…

Povertà è anche… non arrivare alla fine del mese: «Io sono luganese e posso dire che negli ultimi anni c’è stato un forte aumento di nuclei famigliari che hanno bisogno di un aiuto concreto. A Lugano non possiamo parlare di persone che vivono per strada: ci sono non lo nego, ma sono un’eccezione. Il povero, o, per meglio dire, il bisognoso, è il papà di famiglia che ha appena perso il lavoro e non sa come tirare avanti, è la mamma che deve accudire da sola i propri figli, è il giovane in assistenza che ha bisogno di una spinta per arrivare all’ultimo giorno del mese con qualcosa da mettere in tavola. Noi – prosegue don Emanuele – ci adoperiamo per fare in modo che tutti possano vivere in maniera dignitosa. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma la crisi c’è e si sente. E noi la possiamo toccare con mano ogni giorno, parlando e restando vicino ai cittadini». In questo contesto, di non sempre facile lettura, anche una piccola ape può fare grandissime cose.

(mabo)