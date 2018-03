La Legge trancia l’orario dei take away

di Mauro Botti

Lo prendi, lo aspetti con impazienza, e te lo devi portare a casa. Vietato mangiare l’agognato pasto nel locale. Da qualche settimana Lugano ha dato una stretta di vite per quanto riguarda il cibo d’asporto mettendo in campo una nuova di una nuova Ordinanza municipale. Questo modo di agire sembra cozzare con le future modifiche, attualmente in consultazione, che il Governo ticinese vuole introdurre nella Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear). «Sembra nascere vecchia questa nostra mossa politica, lo so bene – ci dice Michele Bertini, responsabile Dicastero sicurezza e spazi urbani –, ma in attesa che la nuova Lear si concretizzi ci siamo dovuti basare sull’ordinamento giuridico attuale per questioni di tempo». In molti quartieri, e anche nel centro, molti cittadini si sono infatti lamentati per gli schiamazzi proveniente da alcuni commerci che vendono cibo da asporto. «La grande problematica che avevamo era quella di non poter intervenire sugli orari di apertura e chiusura di questi negozi. Vogliamo garantire la qualità di vita in quelle zone, fortemente residenziali, messe “sotto pressione” da questo fastidio, a volte insopportabile.

Ora – prosegue il vicesindaco – è scritto nero su bianco: i punti vendita possono rimanere aperti dalle 7 alle 22. Chiaramente, in caso di eventi particolari o in circostanze eccezionali, la Polizia può concedere delle deroghe. Penso per esempio al prossimo Street food festival che si terrà a Lugano dal 31 marzo al 2 aprile... non saremo a “caccia “di multe (sorride, ndr.). Non vogliamo diventare degli sceriffi, insomma».