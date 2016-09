La nuova funicolare ai blocchi di partenza

Dopo poco più di due anni di interruzione del servizio per i lavori di rinnovo, l'11 dicembre verrà inaugurato il nuovo impianto. Molte le innovazioni tecnologiche.

Non manca molto ormai all’11 dicembre prossimo: una data storica. Quel giorno, infatti, la Galleria di base del San Gottardo verrà ufficialmente aperta al traffico passeggeri e il nuovo atrio della stazione FFS di Lugano verrà inaugurato. Si tratterà di un giorno capitale anche per la funicolare TPL, che dopo poco più di 2 anni di servizio interrotto, a causa dei lavori di rinnovamento, tornerà in funzione.

Il nuovo impianto che entrerà in funzione a dicembre sarà completamente rinnovato, e porterà con sé numerose novità. Innanzitutto la funicolare stessa sarà più capiente: le due cabine arriveranno direttamente all’interno del nuovo atrio della stazione, e potranno trasportare sino a 100 persone; ben 25 in più rispetto ai vecchi modelli. In questo senso la capacità di trasporto oraria verrà aumentata da 1'650 a 2'240 persone.

Nella concezione del nuovo impianto, inoltre, si è lavorato molto per migliorare l’accessibilità grazie allo scompartimento attrezzato, sarà possibile trasportare biciclette e accedere facilmente con sedie a rotelle e passeggini. L’accesso autonomo con sedie a rotelle sarà garantito anche alla fermata intermedia nei pressi della Cattedrale.

Per la sicurezza dei viaggiatori è stato installato un sistema di videosorveglianza lungo il tracciato, alle fermate e all’interno delle vetture che a loro volta saranno collegate con la Centrale operativa TPL tramite interfono.

Tutte le ferma te saranno inoltre dotate di pareti vetrate con porte che si apriranno automaticamente all’arrivo della funicolare.

Con il rientro in funzione della funicolare, prenderà dine il servizio sostitutivo “Funibus”. Con la nuova funicolare sarà quindi possibile raggiungere la stazione dal centro, e viceversa, in poco più di un minuto e mezzo, 365 giorni all’anno dalle 05:00 a mezzanotte.

Il biglietto, acquistabile presso le nuove biglietterie così come ai distributori collocati alle fermate, costerà 1,30 franchi. Vi sarà la possibilità di acquistare biglietti multi-corse a prezzi ridotti e di viaggiare con i titoli di trasporto Arcobaleno. In occasione dell’inaugurazione della funicolare è prevista una festa alla quale è calorosamente invitata tutta la popolazione.

(Red)