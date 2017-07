La solidità ticinese si conferma al top

di Andrea Bertagni

Per la seconda volta consecutiva, l’ultima era l’anno scorso, il Cantone Ticino ha ricevuto dall’agenzia Moody’s Public Sector Europe (con sede a Londra) una valutazione Aa2 con outlook stabile, equivalente ad un rating S&P e Fitch AA e considerata dai mercati finanziari di livello buono. La valutazione positiva, e riconosciuta dalla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), da parte di una delle più importanti agenzie di rating mondiale è sicuramente un’ottima notizia per il Cantone, visto che si basa sull’analisi della sua situazione finanziaria e segnala il grado solvibilità dei singoli Paesi (se sono a rischio fallimento, tanto per parlare chiaro).