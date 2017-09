La Terrazza del Ticino si svela

La stazione di Lugano finalmente ha il suo salotto buono. In queste ore si stanno infatti mettendo a punto gli ultimi dettagli sul piazzale antistante l’atrio dello scalo ferroviario, che è stato teatro, lo scorso 11 dicembre, della festa trionfale per l’arrivo in città dei convogli che attraversano il nuovo tunnel ferroviario di base del San Gottardo.

La “Terrazza del Ticino”, così è stato ormai ribattezzato il piazzale, è ovviamente lastricato in porfido rosa, come lo era storicamente anche Via Maraini fino a non molti decenni fa. Una superficie di quasi quattromila metri quadrati sulla quale sono ormai tornati a circolare i taxi e anche i trasporti pubblici su gomma, che fanno tappa presso la nuova pensilina, che si trova nei paraggi della nuova biglietteria FFS e del Buffet della stazione e che fa parte anch’essa di questa fase - quasi dodici milioni di franchi l’investimento - della ristrutturazione dello scalo centrale di Lugano.