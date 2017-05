La Togal-Werk resta in piedi, ma non tutta

di Giacomo Paolantonio

È stato parzialmente demolito, ma non sarà abbattuto completamente il complesso della Togal-Werk, storica fabbrica di farmaci ormai non più attiva da molti anni, almeno nel sito ticinese nella zona dell’incrocio della Cappella Due Mani. Da queste colonne, era l’autunno del 2013, anticipammo che era stata chiesta al Comune di Massagno l’autorizzazione a demolire l’intera fabbrica, che tuttavia resta una delle rarissime testimonianze dell’esistenza di un’industria di inizio secolo scorso nel nostro cantone. Ma, in un secondo tempo, in Municipio è arrivato un progetto con il quale l’acquirente dell’ampio comprensorio (3.000 mq) si è deciso a mantenere lo stabile principale dell’ex stabilimento (quello visibile lungo l’arteria che porta in autostrada o verso Vezia), seppur nell’ambito della costruzione di un nuovo complesso a vocazione mista, commerciale e residenziale. Al contrario, le ruspe hanno appena abbattuto un edificio di supporto, con un’insegna luminosa riportante la ragione sociale, che si trovava dall’altro lato, in pratica all’ingresso del Comune di Savosa, seppur ancora in territorio di Massagno.

Bruschetti: «Progetto di qualità»

«Riteniamo che il progetto presentato, a cui il nostro Municipio ha concesso la licenzia edilizia, sia certamente di qualità», ha spiegato al Giornale del Popolo il sindaco di Massagno, Giovanni Bruschetti. «Le parti del complesso della Togal-Werk che hanno un valore architettonico saranno preservate e oltretutto il nuovo complesso è stato concepito in modo tale da essere inserito correttamente all’interno di una zona sensibile del Comune», ha concluso il sindaco di Massagno.