La traduzione come dialogo infinito

Riprenderà il prossimo martedì 27 febbraio alle 17.30 nell’Aula A12 del campus di Lugano il ciclo di incontri pubblici intitolato “Le arti del dialogo”, promosso dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell’USI con l’obiettivo di riflettere su questa vitale dinamica della comunicazione, della cultura e della società.

Il primo incontro sarà con il prof. Fabio Pusterla e tratterà il tema della traduzione, pratica antichissima ed essenziale nella storia della cultura, intimamente collegata all’idea del dialogo: il traduttore deve infatti prima di tutto dialogare con il testo originale, e mettere in dialogo le lingue da cui e in cui traduce; e deve dialogare con l’autore di quel testo, vivo o morto che sia, vicino o lontano. Ma la traduzione instaura anche un dialogo più ampio e più profondo: se il testo è in sé un dialogo che chiama in causa autore e lettore, il testo tradotto potenzia ulteriormente questo dialogo, mettendo in relazione le culture a cui autore e traduttore, lettore dell’originale e lettore della traduzione appartengono, in un confronto che porta con sé le diverse tradizioni di riferimento, e tutte le connessioni che i due testi, il testo/testo e il testo/traduzione, sono in grado di accendere e di suggerire. Infine, la traduzione, in un paese multiculturale come la Svizzera (o, per ampliare il quadro, come l’Europa), è un gesto culturale che travalica i confini della letteratura, e contribuisce alla creazione di un orizzonte, forse di un’identità, comune.

Il nuovo ciclo di conferenze tratterà il tema della diversità, quella delle culture, degli argomenti, dei luoghi, delle istituzioni e soprattutto delle persone. La diversità come sfida e come opportunità, come scommessa per tutti coloro che intendono entrare a far parte di una “comunità” di significati.

Per tutti gli appuntamenti: www.usi.ch/artideldialogo.ch

