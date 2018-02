La variante "C" piace a tutti quanti

di Giacomo Paolantonio

"C" come circonvallazione. Sembrava quasi scritto nel destino che il Dipartimento del Territorio (DT) avrebbe scelto la variante battezzata con la terza lettera dell’alfabeto per il tracciato della futura arteria stradale del Basso Malcantone. Scherzi a parte, ormai è passato praticamente un anno da quando il ministro Claudio Zali ha deciso di riprendere in mano il progetto, benché un credito di costruzione, da ben 133,7 milioni di franchi, sia già stato approvato dal Gran Consiglio. È valsa dunque la pena d’investire ancora altro tempo, per un’opera attesa da decenni?

Stando alle prime reazioni dei Comuni interessati, che sono stati convocati martedì sera a Bioggio, sembrerebbe proprio di sì. Cominciando proprio da Bioggio, il sindaco Eolo Alberti ha sostenuto «che il nostro Municipio è molto soddisfatto di questa revisione. Il primo fatto positivo è proprio che tutti i Comuni sembrano finalmente convinti e questo non potrà che agevolare il percorso futuro dell’opera. Per Bioggio è assai soddisfacente innanzitutto che ci sarà una minore occupazione del territorio a Cavezzolo, senza contare che grossa parte del tracciato, tra trincee e gallerie, sarà schermato dai rumori, a tutto beneficio delle nostre frazioni collinari. Dulcis in fundo, ci è stato annunciato un nuovo accesso alla zona industriale, per il comprensorio attorno alle ditte Avaloq e Guess. Anche la coordinazione coi lavori del tram-treno è stata ben studiata, a nostro avviso, e il cantiere avrà un impatto quasi nullo sul traffico attuale», ha concluso Alberti.

Comunque il progetto definitivo non c’è ancora. Ma quanto è emerso, anzi quanto sarà sommerso, è gradito anche ad Agno, il cui sindaco, Thierry Morotti ha spiegato che «ci è stato presentato un nuovo tunnel di 250 metri in zona Vallone, che sbucherebbe presso lo spiazzo del tratto di strada che scorre accanto alla montagna, che va verso Magliaso. Anche all’altezza dell’aeroporto il tracciato sarà maggiormente interrato e perciò la variante “C” favorisce i nostri intenti di riqualificazione del golfo», ha concluso Morotti. Che si tratti di modifiche migliorative, che peraltro evitano i passaggi multipli sopra il fiume Vedeggio, pare dunque un parere condiviso.