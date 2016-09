LAC, il candidato che c'è ma non c'è

L'UDC luganese svela il nome del suo candidato per l'Ente autonomo del centro culturale: l'esperto di arte Diego Cassina. Che però non può accettare.

Il candidato per l'Ente autonomo del LAC dell'UDC è stato svelato. Si tratta di Diego Cassina, titolare di una società di consulenza d'arte specializzata a Lugano e a Londra, ha collaborato con diverse realtà museali (pro Museo Lugano, Peggy Guggenheim Collection) e per molti anni è stato direttore della pregiata casa d’aste “Sotherby’s a Lugano. Per lo stesso gruppo ha lavorato a New York e Londra.

L'UDC luganese - fa sapere in un comunicato - ha voluto tenuto la sua linea "fino in fondo: No politici o ex politici in questi consessi". Secondo il partito, "ci vogliono persone del mestiere che conoscano il loro lavoro e che sappiano far funzonare le cose". Ed ecco appunto da dove sbuca il nome di Cassina.

Peccato che - fa sapere la stessa UDC - per motivi professionali il Sig. Cassina non possa in questo momento adoperarsi. Cassina "resterà comunque a disposizione per l'eventuale coptazione dei +4 massimo a disposizione del CD del LAC".



Per quanto concerne il gruppo UDC in Consiglio Comunale, "decideremo nelle prossime settimane come comportarci in votazione quando verranno presentati i due nomi dal Municipio, anche se la linea coerente da noi sostenuta è chiara e cristallina".

