LAC, l’Ente non è ancora autonomo

Malgrado il LAC il prossimo 12 settembre festeggi il primo anno di vita, i cinque membri del Consiglio direttivo dell’Ente autonomo di diritto comunale LAC non sono ancora stati scelti. O meglio, tre sono già stati designati per statuto, e corrispondono ai nomi di Michele Foletti (capodicastero finanze), Roberto Badaracco (capodicastero cultura) e Roberto Sganzini (direttore delle attività culturali), ma due restano ancora da definire.

Per portare avanti la questione, oggi sul mezzogiorno si è tenuto un incontro interpartitico, alla presenza dei municipali Cristina Zanini Barzaghi, Roberto Badaracco, Michele Foletti, del vicesindaco Michele Bertini e il sindaco di Lugano Marco Borradori (assenti Angelo Jelmini e Lorenzo Quadri). Nonostante doveva essere un incontro di valutazione, non sono mancante osservazioni e proposte da parte dei vari partiti politici.

Partiamo dal PLR, che ha infatti avanzato il nome dell’ex vicesindaca Giovanna Masoni-Brenni. «Giovanna Masoni - ha spiegato la caposezione del PLR Giovanna Viscardi - ha tutte le carte in regole per ricoprire tale carica, dato che negli ultimi 10 anni si è occupata in prima persona di portare avanti il LAC, fino alla sua concretizzazione». Il nome di Giovanna Masoni, peraltro, era già stato proposto dal Municipio lo scorso febbraio, accanto a quello dell’ex direttore UBS Giovanni Crameri. Un’accoppiata che, però, non aveva superato lo scoglio del Consiglio comunale, lasciando così uno spiraglio aperto ai vari partiti che, durante l’incontro di ieri, hanno così potuto avanzare alcuni nomi. Dopo quello di Giovanna Masoni, è stata la volta del PPD, che, come ci ha riferito il presidente di sezione Angelo Petralli, «ha candidato quello di Roberto Grassi, direttore della Fidinam SA». La Lega dei Ticinesi ha invece esposto un nominativo, sembrerebbe (stando ad indiscrezioni) quello dell’ex consigliera di Stato Patrizia Pesenti, ma il capogruppo Boris Bignasca non si è sbilanciato in conferme o smentite. Tuttavia, Bignasca ha spiegato che la Lega «per il futuro del LAC intende puntare su qualcuno che sappia generare massa, turismo, introiti. Qualcuno con mente fresca, che abbia la capacità di vedere cosa funziona e cosa non va».

Menti fresche cercansi anche da parte di UDC e Verdi. Per la precisione, «l’UDC è in contatto con una persona dalle grandi potenzialità, molto adatta al ruolo – ci ha confidato il coordinatore del gruppo Tiziano Galeazzi - ma, dato che deve ancora confermare, non possiamo riferire il suo nominativo». «Noi non abbiamo le competenze per avanzare delle proposte, bensì per valutarne. Per questo ci rimetteremo alle proposte dell’Esecutivo, che vaglieremo in seguito», ha detto il capogruppo dei Verdi Nicola Schoenenberger. Non siamo invece riusciti a contattare Simona Buri, caposezione del PS, ma pare che i socialisti dal cilindro non abbiano sfoggiato alcun candidato, nonostante in passato si sia fatto il nome di Martino Rossi.

I partiti sono quindi tenuti a confermare definitivamente i propri eventuali candidati entro il prossimo 13 settembre, dopodiché l’Esecutivo appronterà una cernita e presenterà i due candidati ideali al Legislativo.

(LT)