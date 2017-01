LAC, primo passo verso le nomine

Saranno forse Hans Koch e Salvatore Carrubba a godersi l’entrata nel Consiglio direttivo dell’Ente autonomo che gestisce il LAC, dopo una serie di vicissitudini, per certi versi anche un po’ rocambolesche, che avevano animato molte giornate della stagione politica luganese targata 2016. Mercoledì mattina il Municipio di Lugano ha incontrato i rappresentanti dei partiti che siedono in Consiglio comunale per presentare ufficialmente il curriculum di Koch e Carrubba.

Ebbene, da quanto ci ha confermato Roberto Badaracco, titolare del Dicastero cultura, sport e eventi, “il clima è stato molto positivo, non come nella riunione interpartica precedente dov’era successo il finimondo. Noi come Municipio e io come capodicastero, abbiamo esposto i motivi per cui la situazione va sbloccata. Ora abbiamo un Ente autonomo sprovvisto di Consiglio direttivo, fatto che non può durare ancora a lungo, anche perché la governance del LAC ha bisogno di una struttura ben definita. Io e il sindaco Borradori avevamo cercato Koch e Carrubba, due nomi che hanno suscitato interesse tra i vari partiti, i quali hanno chiesto di poter incontrare di persona i due candidati in modo da conoscerli più approfonditamente. Il Municipio ha accolto con piacere questa proposta, e organizzerà l’appuntamento al più presto. Da parte di tutti c’è la volontà di sbloccare la situazione, malgrado i due ricorsi pendenti”.

Due candidati che potrebbero quindi affiancare gli altri tre membri designati per statuto, ovvero Roberto Badaracco, Michele Foletti (titolare del Dicastero consulenza e gestione) e Lorenzo Sganzini (direttore della Divisione Cultura del Dicastero Cultura, sport ed eventi).

