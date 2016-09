LAC, scelto il ticket Pesenti-Grassi

Decisi dal Municipio i due nomi per il Consiglio direttivo del polo culturale. Nulla da fare, invece, per Giovanna Masoni.

Patrizia Pesenti e Roberto Grassi sono i due nomi che il Municipio di Lugano intende proporre per il Consiglio direttivo del LAC.

Il Consiglio comunale dovrà quindi esprimersi prossimamente - durante la seduta del 3 ottobre - sulle candidature dell’ex consigliera di Stato socialista e del CEO di Fidinam e vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Banca Stato.

Sono stati così “scartati” per la nomina l’ex municipale Giovanna Masoni e l’ex direttore di UBS Giovanni Crameri.

In una nota il Municipio ha sottolineato come le due candudature permettano di, "ampliare in seno al Consiglio direttivo la rappresentanza di area e, dall’altro, hanno competenze sia nel settore economico sia in quello culturale". Viene inoltre sottolineata l'attività di Pesenti oltre Gottardo, "bacino di grande interesse" per il centro culturale luganese.

(Red)

