LAC, soddisfazione per il primo anno

È già giunto il tempo di tirare le prime somme per il LAC. A un anno dall’apertura oggi è stato tracciato il bilancio dell’attività del nuovo polo culturale luganese. Per l’occasione erano presenti il sindaco Marco Borradori, il municipale responsabile della cultura Roberto Badaracco e Michel Gagnon, direttore artistico del LAC.

Espressioni di notevole soddisfazione da parte degli “attori” di questa stagione d’esordio, considerata una sfida vinta. Sostanzialmente Il LAC “funziona”, hanno concordato i presenti. Borradori ha inoltre auspicato che il polo culturale possa, “toccare il cuore di tutti, diventando uno dei pilastri del processo di riforma istituzionale e socioeconomica in atto nella nostra città”.

Ciononostante non sono mancate alcune note “dolenti”, come il fatto, evidenziato nuovamente dal Sindaco, che il LAC non sia ancora ad oggi sufficientemente conosciuto a nord delle Alpi e in Lombardia. “Dobbiamo farlo conoscere di più come strumento della nostra realtà ticinese”, ha sottolineato Borradori.

Visite

Fra le numerose cifre presentate, non di natura finanziaria (quelle verranno comunicate con altre tempistiche) a spiccare sono stati i dati riguardanti il numero di visitatori. In un anno di attività al LAC sono giunte 262'315 persone.

Agli spettacoli hanno assistito in 111'047, mentre per le mostre del Masi si sono spostate 78'356 persone. 9'535 visitatori si sono recati allo Spazio -1, mentre per feste aziendali sono state 19'927 a recarsi al LAC.

(Red)