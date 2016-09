L'alternativa di Monteggio ai semafori

Continua la polemica attorno ai semafori recentemente installati a Ponte Tresa in via Lungolago e via San Bernardino.

Da più parti i nuovi semafori sono stati accusati di essere particolarmente poco reattivi, peggiorando conseguentemente il traffico nella regione, già abitualmente congestionato.

Solo alcuni giorni or sono il Cantone aveva annunciato di aver avviato verifiche urgenti per valutare la situazione viaria dei tratti interessati. Inoltre, il 26 agosto la Conferenza dei sindaci del Malcantone aveva formalmente chiesto “l’immediata rimozione” degli impianti difettosi (vedi correlati).

Oggi anche il Comune di Monteggio ha voluto dire la sua sulla vicenda, esprimendo tramite un comunicato tutta la propria insoddisfazione per il peggioramento del traffico nella regione.

Sottolineando come l’intero Malcantone sia ormai da anni confrontato con un traffico costante lungo le arterie principali e secondario, il Municipio precisa come il trend in questione abbia raggiunto il culmine, “con la posa della segnaletica semaforica sul comprensorio di Ponte Tresa.

La causa è il semaforo posato in Via Lungolago e Via San Bernardino a Ponte Tresa dove, al passaggio del treno, tutto il traffico resta bloccato per lunghi periodi provocando di conseguenza l’allungamento delle colonne in entrambi i sensi”.

L’Esecutivo del Comune malcantonese propone quindi di, “rivedere tali semafori, introducendo, al passaggio del treno, un segnale luminoso che indichi il via libera per chi si dirige verso Caslano o verso Via San Bernardino. A nostro giudizio sarebbe un piccolo intervento che potrebbe risolvere in modo concreto il traffico che si è acuito dall’11 agosto ad oggi”:

