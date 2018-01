L’aria del Luganese non migliora ovunque

Nel 2017 dati contrastanti dalle quattro centraline. A Bioggio ancora valori illegali per le PM10, ma in calo, mentre a Vezia si peggiora e si oltrepassa il limite.

di Giacomo Paolantonio

Il tema dell’inquinamento dell’aria non è sicuramente meno sensibile nel Luganese rispetto al Mendrisiotto, per cui, dopo aver svelato i dati sulle concentrazioni delle polveri fini, l’anno scorso, nel distretto più a sud del Cantone, oggi passiamo a quelle del distretto più popoloso (e altrettanto congestionato da automobili e camion). Nel Luganese sono attive quattro stazioni di rilevamento delle PM10 di cui i valori sono pubblici (Lugano, Pregassona, Bioggio, Vezia).

Dove va meno peggio

Partiamo da quella di Bioggio, presso la quale, a differenza delle due presenti nel Mendrisiotto, tra il 2016 e il 2017 c’è stato un miglioramento della situazione, seppure rimanendo al di sopra comunque della concentrazione tollerata dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), che per la media annua sancisce al massimo 20 microgrammi al metro cubo (ug/m3). Infatti la stazione di Bioggio nel 2017 ha fatto registrare 22 ug/m3, contro i 24 ug/m3 del 2016 e i 28 ug/m3 del 2015.

Situazione opposta per la stazione di Lugano invece, presso la quale i valori sono rimasti entro il limite di legge, ma sono aumentati tra il 2016 (16 ug/m3) e il 2017 (18 ug/m3). Situazione ancora diversa a Vezia, dove tra il 2016 e il 2017 c’è stato un peggioramento che è stato sufficiente per varcare il limite imposto dall’OIAt. Nel Comune del Collina Nord nel 2016 si era arrivati proprio al limite di 20 ug/m3, ma l’anno scorso si è saliti a 23 ug/m3. Quanto a Pregassona invece, un paragone non è possibile, siccome il valore del 2016 non è disponibile, mentre quello del 2017 è fuorilegge: 22 ug/m3.