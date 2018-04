Lavori attorno alla chiesa di S. Abbondio

Al via il rifacimento dei viali del celebre edificio sacro di Gentilino. Il cantiere è slittato di un anno a causa di un ricorso. Opere completate per luglio.

Fermi ormai da un anno a seguito di un ricorso inoltrato da una ditta concorrente, poi respinto dal Tribunale amministrativo, hanno preso avvio il 9 aprile i lavori di rifacimento dei due viali d’accesso alla chiesa parrocchiale di S. Abbondio di Gentilino e del relativo sagrato.

I lavori, curati dall’architetto-progettista Sergio Cattaneo di Bellinzona, condizioni meteo permettendo, dovrebbero concludersi a fine luglio, suddivisi in due tappe, ciò che consentirà una costante fruibilità della chiesa: la prima della durata di 14 settimane concerne il viale a ovest (verso Montagnola) e il sagrato, la seconda, della durata di un mese riguarda il viale nord (da Gentilino).

Per quanto concerne i viali si prevede l’utilizzo dell’asfalto nella parte centrale con delimitazioni laterali di dimensioni minime in dati con bordure per le acque meteoriche. I lavori, approvati dall’Ufficio cantonale dei Beni Culturali (UBC), sono finanziati interamente dal Comune di Collina d’Oro. In settembre, a carico della Parrocchia, si darà pure corso all’abbellimento della facciata principale della parrocchiale, lavoro affidato alla ditta Arte e Tecnologia nel Restauro (ATR) di Arogno.