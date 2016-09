Lavori notturni nella galleria di Gentilino

Prendono il via la prossima domenica 11 settembre 2016 i lavori notturni all’interno della galleria di Gentilino, che a causa dei suoi anni di vita deve essere sottoposta ad un risanamento per rispettare gli attuali standard di sicurezza previsti dalle norme attualmente in vigore.

I lavori prevedono interventi di genio civile (rifacimento della pavimentazione, risanamento delle bordure e della volta, pulizia delle canalizzazioni, nuova segnaletica orizzontale, sostituzione delle barriere elastiche ai portali) e di elettromeccanica (rinnovo degli impianti di videosorveglianza ed incendio, nonché nuovi ventilatori).

Per limitare il più possibile i disagi al traffico il cantiere sarà attivo nella canna Nord-Sud unicamente durante le ore notturne dalle ore 20.30 alle ore 05.00 del mattino, dalla domenica sera al venerdì mattina; durante questa fascia oraria il traffico verrà deviato nella canna Sud-Nord con una conduzione bidirezionale (“1+1”). Questa prima fase si concluderà prima dell’inverno, mentre dal mese di marzo 2017 il cantiere si sposterà nella canna Sud-Nord.

Durante l’intero svolgimento dei lavori lo svincolo di Lugano Sud sarà sempre agibile. L’investimento complessivo ammonta a circa 11 milioni di franchi, tutti a carico della Confederazione.

(Red)