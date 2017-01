Lavoro ridotto alla Mikron di Agno

La Mikron ha introdotto, dall'inizio dell'anno, il lavoro ridotto presso il proprio stabilimento di Agno. Lo scrive la RSI, spiegando che la misura riguarda circa 180 dei 332 lavoratori impiegati nello stabilimento ticinese. Nel complesso, le ore coperte dalla disoccupazione sono il 15%.

Il direttore generale Walter Sayer ha sottolineato che la decisione si è resa necessaria a causa della diminuzione delle attività dovuta a una mancanza di entrate di ordinativi in estate. L'introduzione del lavoro ridotto mira a per evitare ulteriori licenziamenti, dopo la soppressione di 25 impieghi già disposta in ottobre.

(Red)