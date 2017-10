Le 101 domande di Galeazzi sull'aeroporto

La definisce "la madre di tutte le interrogazioni ticinesi" Tiziano Galeazzi. I firmatari, il Gruppo UDC in Consiglio comunale, pongono ben 101 domande al Municipio di Lugano sulla " struttura integrata e strategica futura dell’aeroporto di Lugano-Agno".

A Lugano non è mai stata presentata un'interrogazione con così tante domande come quella firmata da Tiziano Galeazzi, Alain Bühler e Raide Bassi. Il primo firmatario afferma che è stato fatto "di certo non per gioco e nemmeno per capriccio, ma perchè le domande e i dubbi sul tema "aeroporto" sono molti e troppi e non basterebbero comunque 101 domande". "Un credito di 21mio (solo l'inizio) non lo si può di certo approvare senza aver delle risposte adeguate. Anche perché sappiamo che questa richiesta è la prima di altre che verranno", afferma Galeazzi.

Cliccando QUI potrete trovare l'interrogazione e le ben 101 domande.

