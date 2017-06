Le ladre di Magliaso sono due minorenni

Si tratta di una 16enne croata e una 17enne serba residenti in Italia. Le due giovani, che sono state colte sul fatto mentre rubavano in una casa, sono state arrestate.

Sono due minorenni le donne fermate ieri a Magliaso a seguito di un furto con scasso in un'abitazione.

Lo comunicano la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale, precisando che si tratta di una 16enne cittadina croata residente in Italia e di una 17enne cittadina serba pure residente in Italia. Le due giovani sono state in seguito arrestate.

L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei Minorenni.

(Red)