Leuthard a Lugano: "La Svizzera è forte"

Le sfide della globalizzazione viste dalla Svizzera, ma anche dal Ticino e da Lugano. È stato un discorso ad ampio raggio quello della presidente della Confederazione Doris Leuthard, invitata dalla Città di Lugano per la festa serale del 1. agosto in Piazza Riforma, piena di gente).

Leuthard, introdotta tra gli applausi dal sindaco Marco Borradori, ha parlato in italiano, evidenziando la fortuna di "vivere in un Paese con un’elevata qualità di vita" e la responsabilità che "abbiamo nel mantenerlo tale" (citando le opere che Lugano, in questo senso, ha saputo realizzare: la galleria Vedeggio-Cassarate, l’USI, il LAC). La presidente della Confederazione è poi passata a temi di più ampio respiro, evidenziando "la propensione di noi svizzeri al dialogo, a mostrarci umili e senza pregiudizi. Perché se l’Europa (ndr. parola che ha scatenato qualche fischio in piazza) dovesse prendere una nuova rotta noi possiamo sfoderare nuove carte".

Leuthard ha precisato che "nessuno ha intenzione di svendere i nostri principi e valori all’Europa (e in prima fila in questa difesa c’è il Consiglio federale!). Piuttosto noi desideriamo continuare a trarre il meglio dai rapporti con i nostri vicini. Il Ticino ha una lunga tradizione in questo senso: accoglie centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo ogni anno; dà lavoro a migliaia di frontalieri in settori economici che necessitano di questa forza lavoro".

"Sta a noi trovare la nostra dimensione nei rapporti con l’Europa in un mondo che vive un profondo e veloce mutamento. Un momento fatto purtroppo anche di conflitti e violenza che diffondono paura. Ma non dobbiamo cedere alla paura. Se ci lasciamo andare ad essa facciamo il gioco degli opportunisti e dei populisti".

"La globalizzazione – ha proseguito la presidente - mina anche le nostre certezze. Ma noi ci opponiamo con la nostra forte democrazia. Siamo un Paese forte! Perché non temiamo cambiamenti; perché non posticipiamo le riforme solo perché scomode. Siamo un Paese forte perché sappiamo aprirci al dialogo quando è il momento, e lo facciamo in modo trasparente. Siamo forti perché nei momenti cruciali sappiamo anteporre l’interesse singolo all’interesse collettivo. La nostra società è organizzata in modo da sostenere anche coloro che sono in difficoltà. Per motivi di salute oppure occupazionali. Il nostro sguardo va verso di loro. E siamo in molti a farlo, anche con gesti concreti. Aziende, cittadini, politici. Ne ho avuto la prova in questo anno di presidenza. Anche qui in Ticino, a Lugano, ho incontrato molte persone e associazioni che aiutano il prossimo".

In conclusione la Leuthard ha fatto appello allo spirito "pacato ma anche coraggioso di noi svizzeri. Il coraggio di un Paese che non vive nel passato. Ma che è pronto ad accettare riforme anche importanti, purché trasparenti ed equilibrate. Il popolo lo ha dimostrato in molte occasioni, dai tempi della creazione dell’AVS e del voto alle donne fino ad oggi. Ora sono certa che saprete fare altrettanto per quanto concerne le nuove sfide!", ha concluso tra gli applausi.

(Red)