L'ex Darwin perde pezzi

È veramente un periodo nerissimo per l’aviazione, le cui conseguenze si stanno facendo sentire anche in Ticino. Infatti è stato confermato oggi che in seno all’ex Darwin Airline, ora di proprietà della slovena Adria Airways, potrebbe essere licenziata una ventina di dipendenti sugli 81 attuali.

Ad aver preso in mano la situazione è stata l’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) e il suo rappresentante Lorenzo Jelmini ha spiegato al Giornale del Popolo che «i nuovi vertici della compagnia hanno sostenuto che la riduzione degli effettivi si renderebbe necessaria a causa di un cambiamento di strategia». Detto in soldoni, Adria Airways si starebbe orientando verso l’offerta di voli operando piuttosto per conto di terzi, col modello di business del tipo charter e non più voli di linea, cosa che richiederebbe, tra le altre cose, un taglio dei servizi alla clientela, tra cui la vendita dei biglietti. A ciò si potrebbe aggiungere anche un ridimensionamento dei voli dunque.

«Adesso si è aperta una fase di consultazione e l’OCST vuole riunire ancora i dipendenti per cercare con loro della alternative». Dunque bisognerà vedere quali saranno i margini di manovra effettivamente a disposizione del sindacato. Però, ha concluso Jelmini, «anche se il frangente di tale settore è evidentemente critico, con questo cambio di strategia è lecito temere che l’azienda venga svuotata del suo contenuto, del suo savoir-faire, e oltretutto stiamo parlando di un’azienda ticinese, che rischia di perdere definitivamente il contatto con il suo territorio di riferimento».

(GPA)