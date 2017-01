Via libera al polo congressuale Campo Marzio

Il Municipio di Lugano ha licenziato due messaggi relativi alla realizzazione del polo turistico congressuale nel comparto di Campo Marzio Nord. I contenuti del progetto, rende noto l'Esecutivo, sono stati aggiornati, confermando la centralità del centro congressuale e consentendo, grazie a una variante di Piano regolatore, l'introduzione di contenuti residenziali.

Per il proseguimento del concorso e per eventuali indennizzi in caso d'interruzione della procedura, viene richiesto un credito di 1 milione di franchi.

Per potersi posizionare in modo competitivo sul mercato la nuova struttura congressuale dovrà ospitare congressi internazionali di almeno 1'000-2'000 persone per più giorni con spazi flessibili e modulabili.

La prima fase del concorso per investitori, si fa sapere, aveva permesso di identificare nel 2012 sette concorrenti idonei. La seconda fase del concorso sarà divisa in due sotto-fasi, la prima urbanistico-architettonica e la seconda economica finanziaria.

