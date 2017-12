Via libera al polo sportivo di Cornaredo

«Gol». Dopo l’accesissimo primo tempo di ieri, con l’abbassamento del moltiplicatore, stasera il Consiglio comunale di Lugano ha dato via libera (con 43 sì e 2 astenuti) al primo messaggio municipale che condurrà, entro il 2021, a posare la prima pietra del nuovo stadio di Cornaredo. In realtà si tratta di molto di più, visto che il campo di calcio sarà il perno di un ampio polo sportivo e degli eventi (PSE), che il Municipio vuole portare avanti in collaborazione con un investitore privato (in ballo ci sono almeno 150 milioni di franchi). Affinché si possa partire con la progettazione di massima e si possa trovare il suddetto investitore al più presto, il Legislativo ha esaminato la proposta municipale in tempi rapidissimi, cosa che è stata sottolineata, con un po' di irritazione, da diversi consiglieri comunali, come ha fatto discutere il fatto che il progetto iniziale sia stato rivisto. Ciò siccome il Cantone ha voluto alterare il piano viario dell'area di Cornaredo, cosa che ha fatto cambiare idea al Municipio sul discusso spostamento dell'attuale pista di atletica al Maglio di Canobbio (che non ci sarà). Ma la votazione si è chiusa con un applauso corale. (red)