L'onda lunga del LongLake Festival

di Gabriele Botti

Far festa, nella misura in cui trattasi di festa diciamo così “intelligente”, fa bene e fa bene chi fa festa. A Lugano, ogni anno la stessa storia: dovendo commentare il bilancio del LongLake Festival 2017, siamo chiamati a ripeterci e a ribadire concetti che anno dopo anno - inesorabilmente - si rafforzano nella loro connotazione positiva. Questo festival ormai non sorprende più, tanto è solida e radicata la sua maturità e tanto è robusta la sua reputazione. La settimana edizione è appena passata agli archivi con un successo di pubblico che ha dell’incredibile solo per chi questo evento - poliedrico e fantasmagorico - non lo conosce.

Fatto sta che il sipario è calato martedì sera con il grande spettacolo pirotecnico sul golfo in occasione della Festa Nazionale. Spettacolo che si è portato via la bellezza di 500 e più eventi che, dal canto loro, hanno richiamato in ogni angolo del centrocittà circa 350.000 persone. Potremmo anche calcolare empiricamente l’indotto economico di una tale manifestazione di entusiasmo, ma lo lasciamo fare alla vostra fantasia. Un bilancio molto positivo sotto tutti i punti di vista, insomma, sia in termini di pubblico, locale e internazionale, sia - appunto - di indotto economico, che profila definitivamente Lugano tra le destinazioni turistiche estive predilette da chi cerca il divertimento di qualità in un ambiente top.

Questa settima edizione di LongLake verrà sicuramente ricordata per i tanti festival e manifestazioni che dal 28 giugno al 1. agosto hanno animato Lugano, portando nel centro cittadino un pubblico molto numeroso che ha assistito agli oltre 500 eventi in programma. Il risultato, che conferma la manifestazione quale importante appuntamento nel circuito dei festival nazionali e non solo, è stato ottenuto grazie alla qualità e alla varietà dell’offerta, nonché allo sforzo sinergico tra pubblico e privato che ha arricchito il cartellone di fruttuose collaborazioni. Numeri significativi, rappresentati dalla somma dei diversi festival in programma: dal ROAM al Family, dal Wor(l)ds alla Classica, da Urban Art al Buskers, dagli Swiss Harley Days, fino all’Estival Jazz. Nei 35 giorni di Festival, il LongLake ha creato uno dei più intensi open air urbani, accogliendo nomi della scena internazionale e proposte artistiche del territorio. A questo si è aggiunta una varietà di offerta destinata a tutti i gusti e tutte le età: dalla musica live al teatro, dalla magia degli artisti di strada agli incontri, dagli appuntamenti cinematografici a quelli danzanti, dalle proposte pensate per le famiglie, all’arte urbana, fino ai laboratori per bambini.