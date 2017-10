"L'orgoglio di essere sempre se stessi"

di Gabriele Botti

Non ci sono dubbi: l’Iride non è - e mai sarà - una sala cinematografica esattamente come tutte le altre. Incastonato all’interno del Quartiere Maghetti, e di proprietà dell’omonima Fondazione, ha sempre perseguito una politica chiara, andando anche un attimo controcorrente: circumnavigare il “commerciale”, puntando invece su una programmazione mirata, per le famiglie, certamente, ma anche confezionata su misura per un pubblico che ai multisala magari un po’ chiassosi e sotterrati dal pop-corn preferisce un’atmosfera rilassante, casalinga.

Al Cinema Iride aleggia un’atmosfera vintage che piace. Ma essere vintage non significa essere vecchio né perdere il treno dell’aggiornamento costante. Esempio: nel febbraio 2012 è stato installato un proiettore digitale che ha messo in soffitta la cara o - quella sì - ormai vecchia pellicola. Al suo posto ecco il principio del DVD che tutti abbiamo in casa. Gli esperti parlano di meno costi e più praticità, senza contare che i film arrivano sul mercato quasi tutti in questo formato. «Si trattò – ci spiega il direttore Ferruccio Piffaretti – di un investimento piuttosto oneroso, ma che andava fatto. Il Consiglio di Fondazione del Maghetti ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del Cinema e di chi questo Cinema lo apprezza, mettendo a disposizione i 100.000 franchi necessari. L’Iride è un piccolo gioiello, un bene prezioso per tutta la Città, e come tale è stato considerato».

Un attestato di fiducia che ovviamente fa piacere a chi ha praticamente speso la sua vita per tenere alto il nome di questa storica sala. «Per me non è un lavoro, è passione – dice ancora Piffaretti – Quest’anno ricorre il trentesimo del “nuovo” Cinema Iride e anche il mio trentennale da direttore. Ho l’entusiasmo che avevo allora, anche se le difficoltà non mancano di certo. Mi sono appassionato al mondo dei film quando avevo 6 anni, andando all’Oratorio accompagnato da mia mamma. Da lì non ho più mollato, la passione è cresciuta, resistendo ai tanti cambiamenti avvenuti in questi anni. A fine anni ’60 ho cominciato ad aiutare l’allora direttore, don Galli, e quando è stato costruito il nuovo Cinema assumere la sua direzione è stato un passo quasi naturale».

Un direttore volontario, Piffaretti. «Sì, il volontariato sta alla base della filosofia gestionale del Cinema Iride». Un Cinema che offre molto: programmazione regolare - la formula prevede sempre un film per adulti e uno per ragazzi - dal venerdì al lunedì, rassegne e cineclub su tutto l’arco della settimana e, particolarità, la possibilità di affittare la sala il mercoledì e il giovedì (pomeriggio-sera): «Sì, è un’idea che sta funzionando bene. A un prezzo contenuto, offriamo proiezioni per gruppi chiusi, con anche la possibilità di vedere film privati, artigianali. Anche le scuole di Lugano e non solo, le associazioni e non solo dimostrano di apprezzare».

Piffaretti è giustamente fiero del fatto che l’Iride non abbia mai tradito la sua vocazione: «Abbiamo un pubblico di nicchia che non ama la confusione del multisala e vuole vedere film in un posto tranquillo. Ci sono sia persone anziane che giovani che apprezzano la programmazione. Visto che non abbiamo scopi commerciali, cerchiamo di tenere i prezzi bassi per favorire le fasce più deboli. Proponiamo quindi prezzi speciali per famiglie, ragazzi, anziani e invalidi e questo sconto vale per tutti gli spettacoli. Non è così facile, la concorrenza è forte, ma andiamo avanti con coerenza per la nostra strada. Il Cinema non paga l’affitto, l’elettricità e il riscaldamento, a cui provvede la Fondazione Maghetti, come per i lavori di manutenzione. La gestione è affidata all’Oratorio ed è gestita dal Gruppo Cinema Iride composto da una ventina di giovani volontari appassionati del mondo della celluloide. Ecco la parola magica: passione!».